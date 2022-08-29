США обеспокоились участием Индии в совместных учениях с Россией

США обеспокоены планами Индии принять участие в совместных военных учениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В прошлом месяце Москва объявила о планах проведения учений «Восток-2022» с 30 августа по 5 сентября, несмотря на войну в Украине, где Россия задействует большое количество военнослужащих. Минобороны сообщило, что в военных учениях примут участие Китай, Индия, Беларусь, Монголия, Таджикистан и другие страны.

Отвечая на вопрос об участии Индии в учениях, Жан-Пьер сказала, что на фоне войны России с Украиной страны, участвующие в совместных маневрах с Москвой, вызывают у США озабоченность.