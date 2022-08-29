Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании, состоявшемся во вторник, Натик Садыгов, совладелец сети ресторанов Shaurma №1, дал показания в качестве потерпевшего. Он сообщил, что знал обвиняемого как религиозного человека, знаком с ним с 2004 года, и что участвовал в проводимых им религиозных собраниях. Однажды Бабаев собрал всех друзей вместе и объявил, что он «имам». «Он каким-то образом заставил нас в это поверить. Я много раз участвовал в организованных им религиозных собраниях. Представьте, что те, кто подносил воду этому человеку, гордились и считали, что подают воду «имаму», - сказал Садыгов.

Согласно обвинительному заключению, Садыгову причинен ущерб в полмиллиона манатов. По словам потерпевшего, семья Бабаева была малообеспеченной: «Мать Агиля была уборщицей, а отец продавал овощи. Я отремонтировал его дом, купил ему его первую машину».

Садыгов говорит, что по требованию Бабаева выплатил зякат в 173 тысячи манатов: «В другой раз он сказал, что строит дом для семьи шехида, и я дал 370 тысяч манатов. Мы все смотрели на него как на старшего. Мы были шокированы, когда всем все стало известно. Он дал каждому религиозное прозвище. Мое прозвище было Ибадулла. Агиль называл себя представителем Аллаха на земле, говорил, что если мы ослушаемся его, все отправимся в ад; если же будем рядом с ним до конца – попадем в рай».

Судебный процесс продолжится 6 сентября.

Согласно обвинительному заключению, Агиль Бабаев, называя себя «12-м имамом Мехди», с 2007 по 2020 годы, злоупотребляя доверием жителей Баку, присвоил внушительную сумму денег. Он убеждал своих жертв, что получил откровение от Аллаха и обладает сверхъестественными способностями. Собирал деньги на якобы благотворительные цели. На организованных им «религиозных» собраниях Бабаев говорил, что послан на Землю божественной силой, чтобы творить добро и помогать людям с финансовыми трудностями, подчеркивал, насколько важно верить в него, чтобы избежать мучений загробной жизни и обрести рай. Мошенник требовал от последователей ежемесячных выплат, уверяя, что собранные финансовые средства через него распределяются между бедняками. Ущерб, причиненный пострадавшим, составляет 2 миллиона 500 тысяч манатов. Сам Бабаев утверждает, что невиновен в предъявленных обвинениях.