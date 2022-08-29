Сбежавший «замглавы администрации» Херсона: Совершаю турне по России

Заместитель главы назначенной Москвой «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов отверг предположения о том, что он уехал из Херсона, опасаясь за свою безопасность. Ранее СМИ сообщали, что Стремоусов покинул Херсон после серии нападений на его коллег.

Корреспонденты Русской службы BBC выяснили, что последняя запись Стремоусовым была сделана, судя по всему, в Воронеже.

В среду Стремоусов признал, что действительно уехал из Украины, но категорически отверг предположения, что это связано с опасениями за жизнь. Газете Guardian он заявил, что совершает турне по России, а в Херсоне «всё под контролем». «Мне не надо сидеть [в Херсоне]. Я заместитель главы региона и имею возможность совершать поездки… Это рабочие поездки», - цитирует Guardian Стремоусова.