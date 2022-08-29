У Белого дома есть данные: Иран поставил России беспилотники

Американская администрация располагает данными, что Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводят российские СМИ.

«По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию», – заявила Жан-Пьер.

По мнению администрации США, речь идет о «первоначальной поставке», отметила пресс-секретарь.

Ранее The Washington Post сообщила, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников, которые планируется использовать в войне в Украине. При этом, по данным издания, в ходе испытаний БПЛА российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию «вбросом».