В Китае закрывают города-миллионники

Как сообщил 30 августа государственный телеканал CCTV, в городе Далянь на северо-востоке КНР, порт которого важен для ввоза в страну железной руды и бобов сои, до 4 сентября введен локдаун в основных районах, где проживает половина из 6 миллионов жителей. Кроме того, ограничения на перемещения жителей введены также в городах Чэндэ (3,4 млн жителей) и Шицзячжуан (11,2 млн).

Власти Китая продолжают применять жесткие меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В южнокитайском Шэньчжэне (17,4 млн), который считается китайской "силиконовой долиной", вновь введен локдаун в нескольких районах города. В Тяньцзине (13,8 млн) на востоке страны власти распорядились протестировать на коронавирус всех жителей.

Китайские власти реагируют крайне жестко, хотя по всей стране с населением в 1,4 млрд жителей было выявлено во вторник всего 349 случаев заражения вирусом.