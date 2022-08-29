Госдеп: представитель Кремля отвечает за «референдумы» в Украине

Усилия России по проведению на захваченных ею территориях Украины так называемых «референдумов» курирует Сергей Кириенко, один из двух первых заместителей главы администрации президента России. Об этом 30 августа сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, передает CNN.

Патель отметил, что именно Кириенко «отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России», и назвал это намерение незаконным.

Патель отметил, что, по оценкам США, фиктивные «референдумы» Россия может провести на части территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По словам представителя Госдепартамента, «референдумы» Россия может организовать «в ближайшие недели», и Россия с помощью дезинформации, фальсификации явки и пропаганды будет манипулировать их результатами, чтобы заявить якобы о желании украинского народа присоединиться к России.