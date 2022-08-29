Баку и София обсудили поставки газа Болгарии

В сообщении Минэнерго Болгарии говорится, что в ходе разговора Шахбазов заверил Христова, что с 1 октября 2022 года азербайджанский газ будет поступать в Болгарию по интерконнектору IGB (Греция – Болгария).

Министры энергетики Азербайджана и Болгарии – Пярвиз Шахбазов и Розен Христов провели телефонный разговор, стороны обсудили сроки начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Болгарию по трубопроводу IGB.

«Еще одной темой, которая была затронута в разговоре, являлась техническая возможность поставок в Болгарию дополнительных объемов газа (сверх согласованных объемов – ИФ)», - цитирует Интерфакс-Азербайджан сообщение.

Минэнерго Болгарии отмечает, что на минувшей неделе Христов объявил, что возобновляет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в Болгарию с целью обеспечения и гарантирования необходимых объемов на отопительный сезон.

Болгария в настоящее время является одной из трех стран Евросоюза, которые покупают газ из Азербайджана. Ранее министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2022 году поставки газа в Болгарию составят 600 млн кубометров.

Строительство интерконнектора Греция – Болгария завершилось в июле 2022 года. Ввод IGB в эксплуатацию позволит Болгарии увеличить поставки газа из Азербайджана в Болгарию до 1 млрд кубометров в год.