Микаил Джаббаров в интервью haqqin.az рассказал о том, что происходит с азербайджанской экономикой

Глобальная экономика переживает трудные дни – мир на грани рецессии, некоторые страны уже окунулись с головой в этот кошмар. Каждая страна готовит разные меры для защиты своей экономики, есть в них что-то общее, но много и специфического. Экономика Азербайджана на общем фоне выглядит удовлетворительно. Однако экономическая стратегия президента Ильхама Алиева предусматривает ускорение дальнейшего ее развития. Как это намечается осуществить, haqqin.az попросил рассказать министра экономики Микаила Джаббарова.

- Вокруг бушует кризис, происходит спад экономики, с чем правительство страны ведет борьбу. Согласитесь, что довольно сложно говорить о развитии экономики в условиях бушующего кризиса. Какие меры планирует осуществить правительство для обеспечения устойчивого развития экономики?

- Утвержденная президентом Ильхамом Алиевым «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы» охватывает пять важнейших индикаторов. Это устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика, динамичное, инклюзивное и опирающееся на социальную справедливость общество, конкурентный человеческий капитал и современное инновационное пространство, великое возвращение на освобожденные от оккупации территории, чистая окружающая среда и страна «зеленого роста». Эти индикаторы в целом и определяют пути выхода из создавшегося положения и ускоренного развития экономики страны.

Согласно Стратегии, особое внимание будет уделено производству качественных товаров и услуг, что позволит ускорить интеграцию экономики Азербайджана в глобальную цепочку добавленной стоимости. С этой целью будут приняты меры для дальнейшего улучшения и формирования в стране здоровой и конкурентной бизнес-среды, государство окажет широкую поддержку развитию предпринимательства. Будет повышена эффективность принадлежащих государству предприятий. В рамках Стратегии намечаются также меры по расширению ненефтегазового экспорта и дальнейшей его диверсификации. Для упрощения экспортных операций предусмотрено усовершенствование управленческих и институциональных механизмов регулирования, обеспечение производства качественной местной продукции и развитие «электронного экспорта».

Таким образом, планируется повысить степень поддержки ненефтегазового экспорта с тем, чтобы в 2026 году его годовой объем вырос на 85% по сравнению с показателями 2021 года. В целях содействия экспортно-ориентированному экономическому развитию страны также разработан проект Национальной экспортной стратегии. В рамках стратегии определены порядка 120 продуктов с высоким экспортным потенциалом, ориентированных более чем на 20 целевых рынков. При этом в фокусе внимания остаются и другие потенциальные секторы или рынки, на которые будут ориентироваться местные экспортеры.

Для повышения объемов экспортно-ориентированной продукции и диверсификации несырьевого экспорта можно выделить три основных направления – производство качественной местной продукции, формирование культуры экспорта и повышение международной осведомленности о ненефтяном потенциале Азербайджана. Предусматриваются также значительное расширение географии экспорта по странам, увеличение ассортимента экспортируемой продукции.

Особо следует отметить, что предусмотрено активное содействие экспорту продукции, которая будет производиться новыми предприятиями, создаваемыми на освобожденных территориях. Для повышения экспортного потенциала продукции, производимой здесь субъектами малого и среднего бизнеса, в рамках стратегии будет оказано содействие в организации их в кластеры и кооперативы. По итогам первой половины текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем нашей внешней торговли вырос на 70%, составив 30,1 млрд долларов. При этом экспорт вырос примерно в 2 раза и достиг отметки в почти 22,6 млрд долларов.

Одним из приоритетов экономической политики Азербайджана является развитие ненефтегазовых сфер экономики. Данный вопрос находится под контролем главы государства. С этой целью приняты и успешно исполняются соответствующие госпрограммы и дополнения к ним, обеспечивающие дальнейшее повышение роли ненефтегазового сектора, устойчивое и сбалансированное развитие регионов, снижение зависимости экономики от углеводородов и обновление инфраструктуры.

И результат принятых мер налицо. C начала года объем ненефтяного экспорта составил почти 1,7 млрд долларов – рост более чем на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Эта цифра могла быть и выше, однако в целях обеспечения продовольственной безопасности и ценовой стабильности на жизненно важные продукты питания, с середины марта текущего года правительство ввело особый режим регулирования экспорта из страны ряда продовольственных товаров. Это дало желательный результат с точки зрения насыщения внутреннего рынка, но уменьшило объем экспорта по некоторым позициям.

В целом нефтегазовый экспорт увеличился в 2,1 раза, достигнув отметки в 20,9 млрд долларов. А положительное сальдо внешнеторгового баланса за 7 месяцев с начала года составило 15,1 млрд долларов. За этот же период экспорт промышленной продукции увеличился на 36,4%. Только экспорт алюминия и изделий из него возрос на 99,0%, черных металлов и изделий из них - на 28,1%, продукции химической промышленности – в 3,6 раза, в том числе удобрений – в 6 раз, метилового спирта – в 3,5 раза.

- Как Вы в целом оцениваете экспортный потенциал Азербайджана? Какие шаги по углублению интеграции страны в глобальные цепочки добавленной стоимости планирует правительство?

- Вне всяких сомнений Азербайджан обладает большим экспортным потенциалом, и наша задача максимально его реализовать. Статистика наглядно показывает, что темпы роста экспорта достаточно высоки. Растет и число торговых партнеров – за последнее десятилетие число стран, с которыми мы ведем торговлю, увеличилось со 149 до 188. Работа по выходу на новые рынки – непрерывный процесс, правительство оказывает предпринимателям всестороннюю поддержку, в том числе для участия в международных выставках, торговых миссиях, бизнес-форумах и других мероприятиях. Если говорить о ненефтегазовом экспорте, то следует отметить, что около 60% его приходится на промышленную продукцию. В целом ее экспорт увеличился на 36%, что напрямую связано с наращиванием производственного потенциала и повышением конкурентоспособности.

Отрадно, что во внешнеторговом балансе Азербайджана наблюдается заметное положительное сальдо. Безусловно, в этом определенную роль сыграли стабильно высокие цены на нефть и газ. Однако наряду с этим важно отметить и дальновидную политику президента Ильхама Алиева, следствием которой являются положительные результаты экономических реформ. Идет диверсификация экспорта, сокращается теневая экономика. Азербайджан сегодня – не только значимый мировой игрок в сфере производства и экспорта энергоносителей, но и транспортный хаб международного значения, расширяющий транзитную и логистическую инфраструктуру. И особо следует отметить повышение эффективности управления госпредприятиями и роль в этом Азербайджанского инвестиционного холдинга.

- В ходе заседания по итогам первого полугодия глава государства дал Вам конкретные поручения относительно новых предприятий, которые должны внести вклад в реализацию промышленного и транзитного потенциала Азербайджана. Что делается в этом направлении?

- Открытие новых производственных предприятий, развитие всех сфер промышленности в целом следует рассматривать в широком контексте. Поэтому для начала хотел бы отметить некоторые макроэкономические показатели.

В первом полугодии экономика Азербайджана выросла на 6,2%, в том числе ненефтегазовая - на 9,6%. Динамика роста ВВП с начала года держится на уровне 5–7%, данный показатель по ненефтегазовому сектору составляет 7–11%. Особого внимания заслуживает тот факт, что этот рост идет на фоне негативных глобальных экономических тенденций. Прогнозы международных финансовых институтов по росту ВВП страны в общем позитивные – на уровне 3–5%.

Особую роль в экономическом росте играет промышленность. По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в целом составил 2,1%. При этом ненефтяная промышленная продукция выросла на 11,5%. В последние годы, несмотря на череду глобальных кризисов – пандемического, продовольственного, топливно-сырьевого, транспортно-логистического, этот сектор активно развивается. И здесь немаловажную роль играют созданные в стране промышленные зоны.

Такое развитие ясно видно на примере Сумгаитского химического промышленного парка. По сравнению с первым полугодием прошлого года производство в парке выросло более чем на 50%, составив 1,2 млрд манатов, экспорт продукции резидентов парка вырос на 90%, составив порядка 508 млн манатов. Соответственно, доля экспортируемой промышленной продукции резидентов в общем объеме ненефтегазового экспорта страны составила более 30%. В июле в парке c участием главы государства состоялось открытие новых предприятий Azərsulfat и Glassica, общее число действующих предприятий достигло 19. Glassica – производитель стеклотары, а Azərsulfat – серной кислоты. Объем инвестиций составляет более 20 и более 10 млн манатов соответственно. Предприятия обеспечат работой порядка 200 человек, а производимая продукция будет направлена как на внутренний рынок, так и на экспорт. Продолжается работа и с другими инвесторами.

Не меньшее внимание уделяется развитию и расширению потенциала и других промышленных субъектов. Ряд государственных и частных предприятий, в числе которых SOCAR Karbamid и SOCAR Metanol, уже вышли на полную производственную мощность. Параллельно осуществляются меры и по расширению транзитного потенциала страны. Эта деятельность тесно координируется с другими госструктурами. Достаточно отметить развитие Бакинского судостроительного завода, что позволит модернизировать флот «Азербайджанского Каспийского морского пароходства» и, таким образом, увеличить пропускную способность морских транзитных грузоперевозок через Азербайджан.

По данным Координационного совета по транзитным перевозкам, в первом полугодии объем транзитных грузов по транспортному коридору Восток-Запад составил около 6 млн тонн, что почти на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 47% больше грузов было перевезено железнодорожным и на 32% – морским транспортом. Транзит нефти и нефтепродуктов увеличился на 59%, а транспортировка ненефтепродуктов – на 36%. В качестве наглядного примера отмечу, что транзит из Казахстана в Европу и в обратном направлении увеличился примерно в 6 раз и составил 1,3 млн. тонн. При этом около 55% перевезенной продукции составляли нефть и нефтепродукты, а 45% – ненефтяные грузы. Объем грузоперевозок через Азербайджан из Узбекистана в Европу и в обратном направлении также вырос в 2,6 раза и составил 258,5 тыс. тонн.

- Есть ли другие инвестиционные проекты, в том числе с участием иностранного капитала, по созданию новых производственных мощностей? Какие условия созданы для инвесторов?

- Наш приоритет – дальнейшее развитие ненефтегазового сектора, в том числе посредством привлечения иностранного капитала. Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера на международной арене. В 2020 году, когда пандемия коронавируса охватила планету, нанеся удар по глобальным цепочкам поставок, некоторые страны стали нарушать свои обязательства. Азербайджан же продолжил добросовестно выполнять все обязательства перед партнерами. А это очень важный аспект для иностранных инвесторов, которые демонстрируют высокий интерес к реализации проектов в нашей стране. И азербайджанское правительство намерено продолжать реформы с целью дальнейшего улучшения инвестиционного климата.

Можно назвать ряд проектов, реализуемых сегодня в стране. К примеру, в Сумгаитском химическом промышленном парке компания Azerbaijan Wanhong Ceramics Co к концу 2022 года планирует сдать в эксплуатацию завод по производству керамических плит, в церемонии открытия и закладки фундамента которого принял участие президент Ильхам Алиев. Резидент – компания со стопроцентным китайским капиталом – инвестирует в проект 68 млн манатов. Годовая производственная мощность предприятия составит 18,5 млн квадратных метров керамических плит, которые будут поставляться как на внутренний рынок, так и в страны региона и СНГ. Важно понимать, что подобные проекты способствуют обеспечению занятости населения. Ожидается, что на заводе постоянной работой будут обеспечены 400 человек.

Еще одним из новых резидентов Сумгаитского химического промышленного парка недавно стало ООО «Аз-Тех-Импорт», которое с применением передовых технологий будет производить ежегодно до 100 единиц мало-, средне- и многотоннажных грузовиков и автомобилей Iveco специального назначения. На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 19,2 млн манатов, постоянной работой будут обеспечены 90 человек.

Также подписан договор между «Азербайджанской промышленной корпорацией» и германской Achenbach Buschhütten, предусматривающий создание совместного предприятия по производству алюминиевого проката. В рамках проекта, который будет реализован в Гяндже, планируется производить 105 тыс. тонн продукции из алюминиевого проката. Проект стоимостью в 132 млн долларов позволит обеспечить работой более 800 человек и будет способствовать не только развитию алюминиевой промышленности, но и расширению наших экспортных возможностей в целом.

В настоящее время одной из важнейших тем глобальной повестки является «зеленая» экономика и технологии, защита окружающей среды и борьба с изменениями климата. Азербайджан очень серьезно относится к этим вопросам, мы активно привлекаем в эту сферу местные и иностранные инвестиции. Только в марте «Азербайджанская инвестиционная компания» подписала меморандум с компанией Masdar из ОАЭ, согласно которому в Гяндже планируется строительство завода по переработке бытовых отходов и производству из них электроэнергии. А уже в июне та же «Азербайджанская инвестиционная компания» подписала соглашение о сотрудничестве с Technip Energies Italy S.p.A. Документ предусматривает строительство в Сумгаите завода по получению «зеленого» газа из богатых пластиком бытовых отходов.

Подобных примеров можно привести немало, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к экономике нашей страны. Важно отметить, что этот интерес не ограничивается одной или двумя сферами, а охватывает самые разные направления нефтегазового и ненефтегазового секторов экономики.

- А что можете сказать об инициативах по дальнейшему повышению качества бизнес-среды в стране, какая роль при этом отводится новому проекту Кодекса о конкуренции?

- Проект Кодекса о конкуренции подготовлен исходя из современных реалий и с учетом передовой международной практики. Он объединяет правовые акты «Об антимонопольной деятельности», «О недобросовестной конкуренции» и «О естественных монополиях» в качественно новый единый документ. Кодекс обеспечит здоровую конкурентную среду на рынке товаров и услуг, а также защиту и развитие ее принципов. Кроме того, Кодексом определяются основные положения организационно-правового государственного регулирования естественных монополий и правовая база для ведения предпринимательской деятельности в соответствии с принципами справедливости и равенства перед законом.

Согласно проекту, Государственная служба по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Минэкономики наделяется правом давать субъектам рынка обязательные для исполнения указания, направленные на устранение или предупреждение случаев недобросовестного нарушения конкуренции. Решения, принимаемые службой в пределах своих полномочий, будут обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. В частности, указания о расторжении или изменении противоречащих законодательству договоров, о разделении хозяйствующих субъектов и финансовых организаций, занявших монопольное положение на рынке. В Кодексе также будут определены случаи существенного ограничения конкуренции, требования к ограничивающим конкуренцию соглашениям, круг запрещенных горизонтальных, имеются в виду картельные сделки, и вертикальных соглашений.

Формы недобросовестной конкуренции пересмотрены и дополнены. Агрессивное поведение по отношению к потребителям и субъектам предпринимательства, дискредитация деловой активности конкурента, случаи введения потребителей в заблуждение, противоправные действия, например, незаконное раскрытие коммерческой тайны или шаги, направленные на получение преимущества на соответствующем рынке, в проекте Кодекса тоже рассматриваются как формы недобросовестной конкуренции. Новым Кодексом будут регулироваться и противоречащие антимонопольному законодательству действия или бездействие госорганов, включая контролирующие органы и органы местного самоуправления, а также предупреждение подобных случаев.

В проекте Кодекса определены и формы государственного контроля - мониторинг и проверки, проводимые Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком. Мониторинг будет подразумевать обзор рынков на постоянной основе, анализ статистических данных, сбор информации из СМИ и социальных сетей, а также оценку документов и сведений, предоставленных субъектами рынка. В этом направлении проведена серьезная работа, и, на наш взгляд, Кодекс будет комплексным и достаточно прогрессивным документом, который станет драйвером дальнейшего улучшения бизнес-среды в Азербайджане.

- Какая роль отводится частному сектору?

- Частный сектор в центре всех экономических реформ. Хочу коснуться работы, проводимой в направлении расширения льготной финансовой поддержки частного сектора. Сегодня бизнес имеет доступ и к льготному финансированию, и к различным прочим механизмам господдержки. Фондом развития предпринимательства за 6 месяцев текущего года было профинансировано около 1400 проектов на 54 млн манатов за счет льготного финансирования. Причем 76% из выданных кредитов направлены на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, при этом 94% – предпринимателям, работающим в регионах.

Пострадавшие от пандемии предприниматели также достаточно активно используют механизм государственного гарантирования кредитов и субсидирование. На сегодняшний день представлено более 2.600 заявок по кредитам на 500 млн манатов, а сумма выданных гарантий составляет 292 млн манатов. По этому механизму предпринимателям была выплачена субсидия по процентам в размере 30 млн манатов. В рамках механизма субсидирования имеющегося кредитного портфеля объемом около 850 млн манатов по более чем 5 000 заявкам уже предоставлены процентные субсидии на сумму порядка 65 млн манатов.

Кроме того, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на повышение осведомленности и улучшение навыков субъектов малого и среднего предпринимательства, финансирование научно-исследовательских проектов, выдачу стартап-сертификатов, исследования внутреннего рынка, расширение реализации произведенной продукции в торговых сетях, поддержку выхода на внешние рынки, повышение качества предоставляемых госуслуг, обеспечение удобного и прозрачного доступа к услугам в едином пространстве.

В данном контексте хотелось бы добавить пару слов о роли субъектов малого и среднего бизнеса. Социально-экономическое развитие Азербайджана способствует как росту их числа, так и повышению их роли в экономике страны. Сегодня малый и средний бизнес – это около 99,6% от общего числа хозяйствующих субъектов. Их доля в ненефтегазовом ВВП составляет 23,7%. Примерно 25% ненефтегазового экспорта осуществляется субъектами малого и среднего бизнеса. В то же время они играют особую роль в обеспечении занятости населения. Согласно данным за 2021 год, 77,6% занятости обеспечивается частным сектором, значительная часть которого приходится на долю субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В новых экономических реалиях вопросы по широкому применению практики государственно-частного партнерства становятся актуальными как никогда. Что это даст экономике в плане устойчивости и эффективности использования государственных ресурсов?

- Проекты в сфере государственно-частного партнерства в Азербайджане регулируются Законом «О реализации на основе специального финансирования инвестиционных проектов, связанных со строительными и инфраструктурными объектами», а также рядом других документов. В настоящее время в правительстве на рассмотрении также находится новый законопроект о государственно-частном партнерстве. Кроме того, при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса создан Центр развития государственно-частного партнерства.

В этом контексте уместно затронуть и сферу управления государственным имуществом. За первое полугодие посредством аукционов Госслужбы по вопросам имущества приватизировано около 500 предприятий и объектов, а также порядка 150 земельных участков. За 6 месяцев текущего года в госбюджет за счет приватизации и сдачи в аренду госсобственности поступило более 38 млн манатов. В прошлом году были приватизированы два крупных предприятия «Азербайджанской промышленной корпорации» – «Азертютюн» и «Шеки Шараб». Инвесторы уже перечислили в госбюджет 8,3 млн манатов и уже вложили 7,5 млн манатов. Аналогичные работы ведутся и для возобновления деятельности Гянджинского коврового комбината.

Для поддержки и устойчивого развития частного сектора Минэкономики совместно с Европейским банком реконструкции и развития окажет содействие в расширении возможностей доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, а также поддержку в реализации новых финансовых механизмов. Эти инструменты реализуются в рамках Стратегического плана Фонда развития предпринимательства на 2021–2023 годы.

Цель внедрения новых механизмов финансирования – обеспечение притока инвестиций в новые отрасли экономики. В ближайшей перспективе ожидается внедрение фондом механизмов распределения рисков и страхования первоначальных убытков. Новые механизмы финансирования сыграют важную роль в расширении финансового потенциала субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе в финансировании рискованных, но перспективных проектов. Данные механизмы будут способствовать достижению целей, обозначенных Указом главы государства «Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030».

Следует отметить, что мероприятия по развитию государственно-частного партнерства отражены и в «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы». В частности, инфраструктуру по возобновляемым источникам энергии планируется расширять именно на основе этого формата сотрудничества. Министерству энергетики совместно с Министерством экономики, а также компаниями «Азерэнержи», «Азеришыг» и Азербайджанским инвестиционным холдингом поручено реализовать меры по поощрению привлечения частного сектора к созданию соответствующей энергетической инфраструктуры. Речь идет, в первую очередь, об использовании возобновляемых источников энергии.

Правительство намерено продолжать активно привлекать частный сектор к приватизации государственных объектов. Механизмы государственно-частного партнерства планируется внедрять в самых разных сферах, в том числе в туризме, транзите, ИКТ, финансовом секторе. Возможности государственно-частного партнерства будут широко использованы и в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В рамках государственно-частного партнерства будет усовершенствована система страхования рисков инвесторов и кредиторов. Одним словом, в ближайшие годы применение механизмов государственно-частного партнерства будет значительно расширено.

(Продолжение следует)