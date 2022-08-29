Абдоллахиан назвал «главную задачу визита» в Москву

Министры иностранных дел РФ и ИРИ Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в среду проведут переговоры в Москве. Основными темами дискуссий станут восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), Украина и Сирия, сообщают российские СМИ.

Это уже второй визит иранского министра в Москву в этом году. Отмечается, что ключевой темой переговоров станет возобновление иранской ядерной сделки.

Главной задачей своего визита в Москву Абдоллахиан назвал урегулирование украинского кризиса «на основе запроса, отправленного Ираном». По его словам, некоторые страны Запада хотят, чтобы «Тегеран играл активную роль в этом вопросе».

Отдельной темой будет ситуация в Сирии.