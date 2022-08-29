Руководство Армении не приедет к карабахским армянам

В пятницу, 2 сентября, сепаратисты Карабаха планируют провести праздничное мероприятие по случаю «дня независимости» псевдореспублики.

Так называемая пресс-секретарь «парламента» сепаратистского режима в Ханкенди Цовинар Хачатрян отметила, что участие официальных лиц Армении в мероприятии не ожидается.

«Спикер парламента Армении Ален Симонян не приглашен в Ханкенди. Что касается участия других депутатов, об этом мы сообщим позже», - сказала Хачатрян.

Однако, как удалось узнать армянским СМИ, близким к сепаратистам Карабаха, ни правительство Армении, ни члены парламента не поедут в Ханкенди несмотря на то, что «спикер парламента Карабаха» Артур Товмасян отправил приглашения всем фракциям Национального собрания Армении.