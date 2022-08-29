Ведущее издание мира обвинили в найме последователей Гитлера

«Евреи – сукины дети, и я за их убийство и сожжение, как это сделал с ними Гитлер. Я была бы очень счастлива», - написала она.

Израильские аналитики нашли сообщения Ф.Ханоны в социальных сетях, призывающие к убийству евреев «где бы они ни были».

Ранее газета разорвала отношения с журналисткой Фади Ханоной, которая неоднократно выражала антисемитскую и антиизраильскую позицию и благосклонно отзывалась об Адольфе Гитлере.

Всемирно известная The New York Times подверглась критике за найм сотрудников с историей антисемитских постов в социальных сетях.

Она вызвала подозрения после проарабского освещения недавнего конфликта между Армией обороны Израиля и арабскими ополченцами в секторе Газа.

Газета спешно заявила, что сотрудничала с Ханоной только «в последние недели» и разорвала все связи с ней.

Недавно палестинский кинорежиссер Сулейман Хиджи, сотрудничавший с NYT в период с 2018 по 2021 год, поделился своей фотографией с подписью, которая примерно переводится как «в состоянии гармонии, как Гитлер во время Холокоста».

В своем посте на Facebook в 2012 году Хиджи написал: «Какой же ты великий, Гитлер».

Фотограф-фрилансер Хосам Салем, активно сотрудничающий с газетой, выразил радость по поводу резни в Хар-Нофе в Иерусалиме в 2014 году, когда два палестинца убили четырех раввинов, в том числе трех американцев израильского происхождения, в синагоге, а затем друза-полицейского.

Салем также высоко оценил кражу ХАМАСом тела солдата ЦАХАЛа Орона Шауля, убитого в ходе операции «Защитный край» в 2014 году.

После этих сообщений представитель The New York Times сказал, что газета изучает историю этих журналистов в социальных сетях.