Протесты охватили Ханкенди

Жители Ханкенди вечером во вторник, 30 августа, собрались на площади, чтобы потребовать у главаря сепаратистского режима отставки «глав минфина и совбеза и государственного министра», пишет «Кавказский узел».

Собравшиеся на площади заявили, что будут добиваться отставки вышеуказанных лиц.

Издание напоминает, что 29 августа сепаратисты, недовольные тем, что Лачинский коридор теперь находится под контролем Азербайджана, после встречи с гауляйтером Араиком Арутюняном собрали в Ханкенди митинг. Артур Товмасян, который называет себя «спикером» так называемого «парламента», на встрече с участниками акции не ответил на их вопросы. А те пообещали митинговать до тех пор, пока их требования не выполнят.

Один из местных жителей заявил, что к «резиденции» гауляйтера были стянуты «сотрудники спецназа» в форме и в гражданском. Он считает, что якобы возможны провокации.

Другая участница акции говорит, что есть два пути – разогнать народ или принять его требования.