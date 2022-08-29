У Евросоюза в запасе еще много санкций против России

Пакет санкций Евросоюза против России является «самым полным, мощным пакетом ограничительных мер», который когда-либо принимали в ЕС, и направлен на критические сектора экономики РФ и технологический сектор. Об этом в интервью Радио Свобода сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк спросил Борреля, можно ли исключить, что этой зимой будут новые санкции против РФ, исчерпался ли пакет санкций ЕС. "Нет, он никогда не исчерпается, - ответил Боррель. – Вы знаете, это дело государств-членов, чтобы положить еще больше предложений на стол для обсуждения".

Россия, по словам европейского дипломата, более чем на 40% зависит от европейцев в вопросе высоких технологий. "Новые нефтяные и газовые месторождения не могут быть разработаны без нашей технической поддержки", - подчеркнул Боррель.