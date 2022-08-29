В Чечне противников концерта певца-азербайджанца назвали провокаторами

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony и других шоу в республике.

«Кавказский узел» пишет, что Ахмед Дудаев пригласил на разговор на одной из площадей Грозного тех, кто выступает против концерта в Грозном певца Jony. По этому поводу министр выступил с видеороликом, который опубликовал в Telegram-канале. Его он озаглавил «Обращение к провокаторам». Всех, кто выступает против проведения каких-либо культурных мероприятий в Чечне, Дудаев призвал встретиться и обсудить все претензии 31 августа на площади перед Домом торжеств.

«В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ и т.д. Однако некоторые «псевдоимамы» начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику – это большой стыд и это нельзя допустить», - заявил Дудаев.

Информация о том, что Jony 4 ноября выступит с концертом в Грозном, была опубликована 29 августа в ряде чеченских пабликов. С критикой концерта выступил чеченский оппозиционный Telegram-канал Niyso.