Не секрет, что именно успешные выступления « Карабах а» в еврокубках все последние годы позволяют Азербайджану держаться в 30-ке лучших стран в таблице коэффициентов УЕФА.

Вот и в этом сезоне команда Гурбана Гурбанова заработала львиную долю очков, набранных азербайджанскими клубами. Из 2 баллов «Карабах» набрал 1,125, и в этом евросезоне проведет еще как минимум шесть матчей, а значит, имеет все шансы улучшить данный показатель. Для сравнения: «Нефтчи» этим летом принес Азербайджану 0,5 балла, «Габала» - 0,250, а «Зиря» – 0,125.

Если брать показатели последних пяти сезонов, включая нынешний, то у Азербайджана 14,625 балла, из которых 10,125 балла заработал «Карабах». В активе «Нефтчи» 3,125 балла. «Габала», «Кешля», «Сумгаит» и «Зиря» принесли стране меньше 1 балла.

10,125 балла, которые «Карабах» набрал за четыре предыдущих и нынешний сезоны, – это 69 процентов от общего показателя Азербайджана в таблице коэффициентов УЕФА. В Европе это четвертый (!) результат. Сильнее, чем «Карабах», свои страны в еврокубках тянут только лихтенштейнский «Вадуц» (100 процентов), молдавский «Шериф» (74 процента) и загребское «Динамо» (73 процента).

В Лихтенштейне чемпионат страны не проводится, а потому страна получает лишь одну путевку в еврокубки. Ее обладателем становится победитель Кубка Лихтенштейна. Начиная с 2013 года «Вадуц» не упускал этот трофей.

«Шериф» и команда Махира Эмрели «Динамо» из Загреба также доминируют в своих странах. «Карабах» же опережает в рейтинге такие команды, как датский «Копенгаген», сербская «Црвена Звезда», шотландский «Рейнджерс», греческий «Олимпиакос», венгерский «Ференцварош», украинский «Шахтер» и другие.