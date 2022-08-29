Новый посол Великобритании уже в Баку

В Баку прибыл новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд. Об этом он написал в своем Twitter.

«Здравствуй, Баку! С нетерпением жду начала выполнения своих обязанностей на новой должности посла Великобритании в Азербайджане», - отметил он.