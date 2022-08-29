Новый посол Великобритании уже в Баку
В Баку прибыл новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд. Об этом он написал в своем Twitter.
«Здравствуй, Баку! С нетерпением жду начала выполнения своих обязанностей на новой должности посла Великобритании в Азербайджане», - отметил он.
Salam Bakı! Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq yeni vəzifəmin icrasına başlamağı səbirsizliklə gözləyirəm 🇬🇧🇦🇿 pic.twitter.com/Wl0ehgJf70— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) August 31, 2022
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