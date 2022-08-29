Украинская армия отчиталась об уничтожении российских войск
По состоянию на 189-й день полномасштабного вторжения России в Украину стали известны потери российской армии. Они составили 47 900 военных, 1 974 танка и 1 091 артиллерийская система. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.08 ориентировочно составили:
личного состава – около 47 900 (+350) человек,
танков ‒ 1 974 (+20) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 312 (+18) ед,
артиллерийских систем – 1 091 (+12) ед,
РСЗО – 285 (+3) ед,
средств ПВО – 152 (+1) ед.