Исазаде ударил ножом жену в Баку и был задержан

30 августа в Ясамальскую районную прокуратуру поступила информация о покушении на убийство 25-летней Нуриды Ахмедовой.

Как передает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей 33-летний Араз Исазаде в ходе возникшего между ними конфликта на улице на почве личных отношений нанес многочисленные ножевые ранения Н.Ахмедовой и скрылся с места происшествия.

В связи с этим в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 УК (покушение на умышленное убийство). А.Исазаде был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование по делу продолжается.