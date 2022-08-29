Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны взрывы, также в районе города сработала система ПВО. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», - написал он.

Жители Белгорода также сообщали в соцсетях о звуках взрывов. В комментариях к посту сообщества «Белгород Новости» в «ВКонтакте» горожане писали о том, что из-за взрывов «все зашаталось», а также о том, что над городом летают вертолеты. По их сообщениям, звуки взрывов были слышны практически во всех районах города.