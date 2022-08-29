Иран и Россия резко нарастили торговлю

Товарооборот Ирана и России увеличился на 42,5% за первую половину 2022 года. Об этом сообщил МИД России на официальном сайте.

"За январь-июль текущего года товарооборот составил 2,7 миллиарда долларов США, что на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Оно было опубликовано перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана. Переговоры пройдут 31 августа в Москве.

В МИД России отметили прогресс в переговорах по полноформатному соглашению о свободной торговле Ирана с ЕАЭС. Оно придаст импульс двусторонней торговле, объемы которой продолжают расти.