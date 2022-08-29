США выступают за скорейший мир между Азербайджаном и Арменией

«США призвали Азербайджан и Армению активизировать свое дипломатическое взаимодействие и достичь всеобъемлющего мирного соглашения». Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о предстоящей встрече в Брюсселе главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами Азербайджана и Армении – Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для Южного Кавказа.