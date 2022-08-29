Ульвия Худиева, собкор 10:57

На протяжении суток в различных регионах Азербайджана были зафиксированы пожары в зеленых и лесных массивах, а также на сельскохозяйственных угодьях. По официальной информации, только за последние сутки в Губинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Шекинском и Габалинском районах пожары охватили 5311 гектаров земли. Из них 779 гектаров приходится на лесные фонды, а 891 – на участки лесов, принадлежащие муниципальным фондам.

Только в этом месяце в результате пожаров пострадали три жилых дома и более десяти фермерских хозяйств. Десятки сельчан лишились урожая, крупного рогатого скота и домашней птицы. За последние сутки в Масаллы от пожаров выгорело 5,5 гектара леса. И если официальная реакция сводится пока к стандартной фразе «причина возгорания выясняется», то в социальных сетях уже несколько дней высказываются мнения о том, что пожары были устроены намеренно, чтобы скрыть многочисленные факты незаконной вырубки или сжигания зеленых насаждений, чтобы потом продать или сдать в аренду выгоревшие участки. Жители Хачмаза рассказывают, что Шамсаддин Ханбабаев, бывший глава районной исполнительной власти, не оставил на территории Хачмаза ни одного пустующего участка земли, в связи с чем жители выражают опасения, что охваченные пожарами площади будут проданы как пустующие. Отмечается также, что огонь в основном бушевал в районе Ченлибель вдоль автотрассы Хачмаз - Баку и неподалеку от курортного поселка Набрань. Местные жители утверждают, что слухи о намеренной организации пожаров отнюдь небеспочвенны - в зеленых зонах района, частично затронутых пожарами, расположены десятки домов отдыха, ресторанов и других общественных объектов. Генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, отвечая на вопрос haqqin.az о том, насколько достоверны версии о преднамеренных поджогах, сказал, что в основе подавляющего большинства пожаров лежит человеческий фактор.

«Ничего не могу сказать о том, что выгоревшие площади будут продаваться, как освободившиеся земельные участки, - сказал Этибар Мирзоев. – Хочу лишь напомнить, что 98 процентов пожаров происходит обычно по вине людей. В этих районах нет жилых домов, через них не проходят линии электропередач. После сбора урожая фермеры обычно сжигают поля, что приводит порой к весьма плачевным последствиям». Мирзоев отметил, что когда лесные или зеленые зоны не защищены полосами безопасности, пожары, вспыхивающие на открытой местности, очень быстро перекидываются на лесные массивы.