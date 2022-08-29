В Азербайджане поджигают леса, чтобы скрыть факты незаконной вырубки? Генерал Мирзоев и замминистра Алиев комментируют для haqqin.az

Ульвия Худиева, собкор

На протяжении суток в различных регионах Азербайджана были зафиксированы пожары в зеленых и лесных массивах, а также на сельскохозяйственных угодьях.

По официальной информации, только за последние сутки в Губинском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Шекинском и Габалинском районах пожары охватили 5311 гектаров земли. Из них 779 гектаров приходится на лесные фонды, а 891 – на участки лесов, принадлежащие муниципальным фондам.

Жители Хачмаза рассказывают, что Шамсаддин Ханбабаев, бывший глава районной исполнительной власти, не оставил на территории Хачмаза ни одного пустующего участка земли

Только в этом месяце в результате пожаров пострадали три жилых дома и более десяти фермерских хозяйств. Десятки сельчан лишились урожая, крупного рогатого скота и домашней птицы. За последние сутки в Масаллы от пожаров выгорело 5,5 гектара леса.

И если официальная реакция сводится пока к стандартной фразе «причина возгорания выясняется», то в социальных сетях уже несколько дней высказываются мнения о том, что пожары были устроены намеренно, чтобы скрыть многочисленные факты незаконной вырубки или сжигания зеленых насаждений, чтобы потом продать или сдать в аренду выгоревшие участки.

Жители Хачмаза рассказывают, что Шамсаддин Ханбабаев, бывший глава районной исполнительной власти, не оставил на территории Хачмаза ни одного пустующего участка земли, в связи с чем жители выражают опасения, что охваченные пожарами площади будут проданы как пустующие.

Отмечается также, что огонь в основном бушевал в районе Ченлибель вдоль автотрассы Хачмаз - Баку и неподалеку от курортного поселка Набрань. 

Местные жители утверждают, что слухи о намеренной организации пожаров отнюдь небеспочвенны - в зеленых зонах района, частично затронутых пожарами, расположены десятки домов отдыха, ресторанов и других общественных объектов.

Генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, отвечая на вопрос haqqin.az о том, насколько достоверны версии о преднамеренных поджогах, сказал, что в основе подавляющего большинства пожаров лежит человеческий фактор.

Этибар Мирзоев указывает на человеческий фактор

«Ничего не могу сказать о том, что выгоревшие площади будут продаваться, как освободившиеся земельные участки, - сказал Этибар Мирзоев. – Хочу лишь напомнить, что 98 процентов пожаров происходит обычно по вине людей. В этих районах нет жилых домов, через них не проходят линии электропередач. После сбора урожая фермеры обычно сжигают поля, что приводит порой к весьма плачевным последствиям».

Мирзоев отметил, что когда лесные или зеленые зоны не защищены полосами безопасности, пожары, вспыхивающие на открытой местности, очень быстро перекидываются на лесные массивы.

Фирдовси Алиев пожимает плечами

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил, что пожарами на севере республики были охвачены порядка 4 тысяч гектаров и подтвердил, что в подавляющем большинстве случаев причинами крупномасштабных пожаров являются поджоги полей после уборки зерновых.

«Пожары, которые продолжаются уже пять дней, зафиксированы на территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Хачмазского районов северной области, - подчеркнул Фирдовси Алиев. - По свидетельству экспертов, они являются самыми крупными за последнее время. С сожалением приходится констатировать, что природа в районах бедствия сильно пострадала».