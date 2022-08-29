Школьница напала с ножом на прохожих, чтобы получить смертную казнь
Школьница в Японии напала на двух случайных прохожих, чтобы ей назначили смертную казнь, сообщает NHK.
Жертвами 15-летней нападавшей оказались 53-летняя женщина и ее 19-летняя дочь. Школьница тяжело ранила их ножом. Пострадавших доставили в больницу, реабилитация займет около трех месяцев.
Полиция задержала нападавшую недалеко от места преступления, она не сопротивлялась. По ее словам, она хотела получить за нападение смертный приговор. Также девушка сказала, что хотела убедиться в том, что «люди и правда могут умереть от ножевых ранений». Ее конечной целью было убить собственную семью.