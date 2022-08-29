TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Новханы

«Три человека, которые получили ранения в результате взрыва в центре отдыха Sunset в селе Новханы, были помещены в ожоговое отделение при Наримановском медицинском центре.

По данным ведомства, у одной из пострадавших женщин обожжено 45% поверхности тела, у другой - 35-40%, а у мужчины - 60% поверхности тела. Их лечение продолжается в отделении интенсивной терапии.

В настоящее время состояние двух женщин оценивается как стабильное, а состояние мужчины - как тяжелое.