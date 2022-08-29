Турция уничтожила опасного террориста в Ираке

Отряд турецкой разведки уничтожил террориста ПКК Умита Тархана на севере Ирака. Он отвечал за подготовку и обучение боевиков организации, сообщает TRT Haber со ссылкой на официальные источники.

Резан Амед Код Умит Тархан считался экспертом по нападениям и диверсиям, поэтому отвечал за подготовку террористов Рабочей партии Курдистана. Его нейтрализовали в районе Гара на севере страны. Туда он прибыл из Европы, чтобы подготовить боевиков местной ячейки ПКК.

Турецкие бойцы MIT ликвидировали Умита Тархана и его сопровождающих точечным ударом, когда он направлялся за получением посылки из Европы с комплектующими для бомб. Смерть одного из лидеров ПКК создала административные проблемы для террористов в Гара.