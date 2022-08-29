Минэкологии об обмелении рек в Азербайджане

В связи с установившейся в августе жаркой сухой погодой, практически отсутствием осадков, а также в результате испарения поверхности воды наблюдалось резкое уменьшение водности рек в Азербайджане. Об этом сказали в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Лишь 8 августа в результате ливневых дождей по рекам Дастафюрчай и Гянджачай, протекающим по территории Малого Кавказа, прошел селевой поток.

В реках Малого Кавказа водность была на 25% меньше нормы, но на 36% больше в сравнении с прошлым годом; в реках Большого Кавказа водность была близка к норме и на 18% больше по сравнению с прошлым годом; в реках же Ленкорань-Астаринского региона водность была ниже нормы на 15%, но на 65% больше в сравнении с прошлым годом.

В нижнем течении реки Кура уровень воды по сравнению с прошлым годом был на 30-40 см выше, водность – на 26-53% больше. В связи с тем, что объем воды, сбрасываемой из Мингячевирского водохранилища, в этом году был на 40 процентов больше, чем в прошлом году, водность в нижнем течении Куры была выше по сравнению с прошлым годом.

В Минэкологии отметили, что в связи с прогнозируемыми после 5 сентября на территории Азербайджана дождями в реках ожидается относительное увеличение водности рек.