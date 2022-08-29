Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:37

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом информацию The Washington Post о том, что Россия получила первую партию иранских беспилотников. Напомню, издание сообщило, что первую партию иранских БПЛА российская сторона получила 19 августа. А уже через 10 дней, 29 августа, информационное агентство Reuters со ссылкой на американские источники сообщило, что «российские войска потерпели многочисленные неудачи при попытке применить иранские беспилотные летательные аппараты в боевых действиях в Украине».

Что примечательно в этой истории, так это яростное отрицание Москвой и Тегераном факта поставок БПЛА «Мохаджер-6», серии «Шахид» типа 129 и 191, а также глухое молчание украинской стороны по данному поводу. Что порождает вопросы и вызывает жажду конкретных свидетельств, пусть это будут хоть обломки данных аппаратов, которые захвачены ВСУ. Тем более что с учетом срочности заказа и массовости поставляемой в Россию партии говорилось, что она составит не менее тысячи штук, иранцы явно не успели поменять на них шильдики с надписями на персидском языке. Примеры этого в последние годы мы могли наблюдать и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. Таким образом, на сегодняшний день доказанным фактом является лишь то, что российские офицеры посещали Иран для ознакомления и обучения управлению БПЛА. Впрочем, яростное отрицание Москвой и Тегераном, а также глухое молчание Киева имеют и другое объяснение. Украинцам говорить пока не о чем, поскольку иранские беспилотные ковры-самолеты в их небе еще не появлялись – россияне не могут их запустить.

Также понятна и нервная позиция Тегерана – им, конечно, очень хотелось бы похвастаться, что «вторая армия мира» приобретает их БПЛА, это подтверждает уровень развития их экономики, уже сорок лет находящейся под санкциями. Но в Тегеране еще продолжают рассчитывать на сделку с Вашингтоном и, в первую очередь, снятие санкций с иранской нефти. А потому признавать сделку с Россией – достаточно рискованная игра, особенно сейчас, когда американцы создали специальное командование по Украине и готовятся к развертыванию программы ленд-лиза для Киева. Что же касается нервной реакции Москвы, то тут все лежит на поверхности. В конце концов, информацию западных масс-медиа можно было бы обыграть и в позитивном ключе. Смотрите, дескать, у нас еще есть верные и серьезные партнеры в мире. Но Кремль сделать этого не может. По весьма простой причине – в последние десять лет в перевооружение и создание «нового облика российской армии» вкладывались какие-то совершенно уж несусветные суммы. Говорилось о 80-процентном перевооружении на новейшие и не имеющие аналогов в мире образцы, о ракетах на атомном пару, а в итоге БПЛА приходится закупать в Иране. Те самые беспилотники, которые, как убеждала российская пропаганда, у России имеются во всех типоразмерах и классах. Как выяснилось – иметься-то они, может, и имеются, но только в опытных и единичных экземплярах. Да и то остаются для российского командования «неведомой зверушкой», и как их эффективно и грамотно применять – никто не знает, инструкций и положений устава на этот счет до сих пор нет.