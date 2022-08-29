Таинственные иранские беспилотники в небе Украины наш комментарий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом информацию The Washington Post о том, что Россия получила первую партию иранских беспилотников.
Напомню, издание сообщило, что первую партию иранских БПЛА российская сторона получила 19 августа. А уже через 10 дней, 29 августа, информационное агентство Reuters со ссылкой на американские источники сообщило, что «российские войска потерпели многочисленные неудачи при попытке применить иранские беспилотные летательные аппараты в боевых действиях в Украине».
Что примечательно в этой истории, так это яростное отрицание Москвой и Тегераном факта поставок БПЛА «Мохаджер-6», серии «Шахид» типа 129 и 191, а также глухое молчание украинской стороны по данному поводу. Что порождает вопросы и вызывает жажду конкретных свидетельств, пусть это будут хоть обломки данных аппаратов, которые захвачены ВСУ.
Тем более что с учетом срочности заказа и массовости поставляемой в Россию партии говорилось, что она составит не менее тысячи штук, иранцы явно не успели поменять на них шильдики с надписями на персидском языке. Примеры этого в последние годы мы могли наблюдать и в Ливане, и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. Таким образом, на сегодняшний день доказанным фактом является лишь то, что российские офицеры посещали Иран для ознакомления и обучения управлению БПЛА.
Впрочем, яростное отрицание Москвой и Тегераном, а также глухое молчание Киева имеют и другое объяснение. Украинцам говорить пока не о чем, поскольку иранские беспилотные ковры-самолеты в их небе еще не появлялись – россияне не могут их запустить.
Также понятна и нервная позиция Тегерана – им, конечно, очень хотелось бы похвастаться, что «вторая армия мира» приобретает их БПЛА, это подтверждает уровень развития их экономики, уже сорок лет находящейся под санкциями. Но в Тегеране еще продолжают рассчитывать на сделку с Вашингтоном и, в первую очередь, снятие санкций с иранской нефти. А потому признавать сделку с Россией – достаточно рискованная игра, особенно сейчас, когда американцы создали специальное командование по Украине и готовятся к развертыванию программы ленд-лиза для Киева.
Что же касается нервной реакции Москвы, то тут все лежит на поверхности. В конце концов, информацию западных масс-медиа можно было бы обыграть и в позитивном ключе. Смотрите, дескать, у нас еще есть верные и серьезные партнеры в мире. Но Кремль сделать этого не может. По весьма простой причине – в последние десять лет в перевооружение и создание «нового облика российской армии» вкладывались какие-то совершенно уж несусветные суммы.
Говорилось о 80-процентном перевооружении на новейшие и не имеющие аналогов в мире образцы, о ракетах на атомном пару, а в итоге БПЛА приходится закупать в Иране. Те самые беспилотники, которые, как убеждала российская пропаганда, у России имеются во всех типоразмерах и классах. Как выяснилось – иметься-то они, может, и имеются, но только в опытных и единичных экземплярах. Да и то остаются для российского командования «неведомой зверушкой», и как их эффективно и грамотно применять – никто не знает, инструкций и положений устава на этот счет до сих пор нет.
Поэтому Кремль до последнего будет заявлять, что «Запад все врет про иранские беспилотники». Что «такого не может быть никогда». Обращать на это особого внимания не стоит. Важен другой вопрос – насколько эти поставки смогут переломить ситуацию на российском-украинском фронте. И здесь – самое время скепсису.
Сообщения о том, что с иранскими дронами, поставленными в Россию, возникают проблемы, выявляются многочисленные технические сбои и неполадки, а некоторые беспилотники так и вовсе оказываются нерабочими – никого не должны удивлять. Во-первых, в российской армии попросту нет достаточного количества квалифицированных кадров, способных в короткие сроки освоить эту технику.
Во-вторых, у российского командования даже на уровне батальонных групп нет опыта применения беспилотников на поле боя. А генералы вряд ли отчетливо понимают, как их эффективно использовать. Не исключено, что будут формировать из них подразделения для массированных налетов на те или иные цели – будем следить за новостями.
И, в-третьих, сложно даже представить, сколько документации по БПЛА нужно будет перевести с фарси на русский, чтобы ознакомить с ней личный состав – а без этого использование этой техники на поле боя невозможно. А все это – время, которого у российской армии не так уж и много.
Все это ведет к тому, что иранские беспилотные ковры-самолеты в ближайшее время для российской армии окажутся бесполезными, даже если и взлетят. А там, глядишь, ВСУ и на эту напасть с помощью Запада найдет управу.