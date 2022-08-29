Путин до сих пор не принял посла Армении

Прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Вагаршак Арутюнян был назначен послом Армении в РФ, но он до сих пор не передал свой агреман президенту России Владимиру Путину, пишет «Грапарак».

В дипломатических кругах, пишет газета, бытует мнение, что таким вот образом президент РФ демонстрирует свое «особое» отношение к премьер-министру Армении и назначенному им послу, которым российские официальные круги сильно недовольны.

Есть и другая версия, согласно которой этот процесс искусственно затягивают власти Армении, которые недовольны деятельностью Арутюняна на посту посла и собираются найти другую кандидатуру на эту должность.

«В Ереван из посольства РА в РФ поступили сведения о том, что Вагаршак Арутюнян во время закрытых встреч в Москве не раз заявлял, что он не имеет какой-либо связи с Николом Пашиняном, что он пророссийский деятель и не согласен с проводимой премьер-министром Армении политикой», - пишет газета.