Проект «Цифровые навыки» охватит тысячи учащихся Азербайджана видео
В 2022-2023 учебном году проект Министерства науки и образования «Цифровые навыки» по преподаванию предмета «Информатика» в новом формате будет расширен как географически, так и по численности преподавателей и учеников и охватит 48 городов и районов по всему Азербайджану.
Согласно сообщению Минобразования, в новом учебном году проект охватит около 20% всех учеников Азербайджана - 300 000 учащихся 2-11-х классов 418 школ и более 2000 учителей, что примерно на 50% больше, чем в предыдущем году.
Наряду с Баку, Сумгаитом, Гянджой, Мингячевиром, Билясуваром, Шемахой, Ленкоранью, Ширваном, Шеки, Евлахом, Хачмазом, Сабирабадом, Сальяном, Шамкиром, Гёйчаем и Шабраном проект также охватит Астару, Агсу, Барду, Джалилабад, Гаджигабул, Губу, Кюрдамир, Масаллы, Саатлы, Огуз, Гах, Гусар, Габалу, Сиязань, Тертер, Уджар, Имишли, Исмаиллы, Агджабеди, Агстафу, Балакен, Бейлаган, Дашкесан, Нафталан, Газах, Самух, Товуз, Загаталу, Гобустан, Зардаб и Кедабек.
Для всех учителей информатики новых школ, которые будут преподавать в рамках проекта, проводятся тренинги по повышению квалификации.
Отметим, что в 2021-2022 году проект охватывал 16 городов и районов, 250 школ и 190 000 учащихся.
Напомним, целью проекта, осуществляемого совместно с международной школой «Алгоритмика» и стартовавшего в 2017-2018 учебном году, является обучение учеников алгоритмическому и логическому мышлению, навыкам разработки проектов и основам программирования. На начальном этапе проектом были охвачены всего 43 школы и 6500 учеников Баку. Учитывая успешные результаты проекта, масштаб его реализации из года в год растет.