В 2022-2023 учебном году проект Министерства науки и образования «Цифровые навыки» по преподаванию предмета «Информатика» в новом формате будет расширен как географически, так и по численности преподавателей и учеников и охватит 48 городов и районов по всему Азербайджану.

Согласно сообщению Минобразования, в новом учебном году проект охватит около 20% всех учеников Азербайджана - 300 000 учащихся 2-11-х классов 418 школ и более 2000 учителей, что примерно на 50% больше, чем в предыдущем году.