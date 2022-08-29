Шольц напомнил, почему важны антироссийские санкции

Санкции, введенные Западом против России, правильные и эффективные. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Magdeburger Volksstimme.

"Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой (российско-украинской – ред.) войны, потому что затраты для Москвы значительные", - уверен лидер Германии.

По его мнению, санкции не дадут России развивать технологии, поэтому она отстанет от мирового технологического прогресса.

Олаф Шольц заверил, что Германия не отойдет от нынешнего курса и не снимет антироссийские санкции.