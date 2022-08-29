Пожар в Исмаиллы потушен, а в Шабране ограничен

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана заявило, что для тушения пожара, начавшегося накануне, 30 августа, на территории сел Кейвенди и Шабиян Исмаиллинского района были мобилизованы сотрудники всех местных структур ведомства, а также Государственной противопожарной службы МЧС.

Как заявили haqqin.az в министерстве, пожар уже потушен и его распространение на леса предотвращено.

Также отмечается, что 30 августа около 50 сотрудников местных структур Минэкологии и сил пожарной охраны МЧС предотвратили пожар в горном районе близ села Чухуразами Шабранского района. В настоящее время на территории ведутся работы по охлаждению.