Где будет реальное контрнаступление украинцев: прогноз военного эксперта

Вооруженные силы Украины могут "перемалывать" российскую группировку в Херсонской области до окончания боевых действий даже без полноценных штурмов. Реальное же контрнаступление будет в другом месте. Есть шесть участков фронта, где его могут организовать. Так сказал полковник запаса, военный эксперт и бывший летчик Вооруженных сил Украины Роман Свитан. Его слова приводит УНИАН.

"Дальше будут интересные действия, уже элементы сетецентрической войны. Направление главного удара, реальное - это не Херсон. Вот эту всю правобережную группировку, ее можно оставить как вишенку на торте. Ее можно в течение всей войны до победы Украины вот так вот "поливать" со всех сторон...", - заявил Свитан.

Если Россия решит перебрасывать дополнительные силы на юг через пешеходные переходы, которые еще действуют, то их тоже будут уничтожать, уверяет украинский военный.

Свитан рассказал, где ВСУ могут нанести основной удар. "Я так понимаю, есть как минимум 5-6 направлений, где может быть реально развито наступление. Это и на Харьков, если с севера начать. Отодвигание фронта от Харькова километров на 40, как минимум до границы России. Также из-под Старого Салтова до сих пор еще не снят вопрос по выходу на Купянск и отрезанию изюмской группировки. Третье - это просто наступление с запада на Изюм. Вряд ли будет какое-то наступление наших войск в районе Бахмута, нет смысла пока никакого. Но, допустим, южнее наступление на Донецк очень реально, потому что зайти в Донецк даже теми группами, которые есть сейчас, - это не составит труда даже без "брони", - считает Свитан.

По мнению эксперта, есть еще два потенциальных направления для контратак ВСУ - Волноваха и Орехово с Гуляйполем, в районах этих населенных пунктов есть хорошие плацдармы.