Известный азербайджанский актер заразился коронавирусом, его состояние тяжелое

В медицинском центре Xəzər при TƏBİB продолжается лечение народного артиста Энвера Гасанова, сообщает haqqin.az.

Накануне стало известно, что Гасанов, который прошел компьютерную томографию органов грудной клетки в медучреждении Yeni Klinika, несколько дней назад заразился коронавирусом. Результат теста был опубликован сегодня.

Сегодня же для осмотра народного артиста пригласили врача-пульмонолога из НИИ болезней легких при TƏBİB с целью проверки легких. При обследовании стало ясно, что в легких у Гасанова нет никаких осложнений, воспаление было устранено в процессе лечения. В настоящее время состояние народного артиста стабильное. Ему оказываются все необходимые медицинские услуги.