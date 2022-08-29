Основатель мошеннической империи Рамиль Шукюров предстанет перед судом

Судить вместе с Шукюровым будут и его подельников - Кероглу Ибрагимова, Эльчина Асланлы и Дилафруз Мустафаеву.

Рамиль Шукюров, основатель незаконной организации под названием «Новый совет общественного контроля», которого обвиняют в обмане граждан и подстрекательстве их к даче взяток, в ближайшие дни предстанет перед судом.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Сиявуш Гаджиев.

По уголовному делу проходят 28 потерпевших.

Отметим, что Рамиль Шукюров ранее был судим за такие уголовные преступления, как мошенничество и изготовление поддельных документов. На основании поступивших жалоб Генеральное антикоррупционное Управление при Генпрокуратуре провело необходимые оперативные действия.

В ходе обыска в офисе данной структуры обнаружили многочисленные доказательства и сведения, представляющие важность по делу о незаконных действиях Шукюрова и других членов созданной им организации.

Выяснилось, что в различных городах и районах имеются филиалы организации, функционирующие как преступная сеть, а путем выдачи служебных удостоверений к ней были привлечены сотни граждан. При этом в каждое отделение назначались председатели, их заместители и другие должностные лица. В ходе следствия также возникли обоснованные подозрения в присвоении руководящими лицами денег, принадлежащих гражданам. Деньги эти собирались под видом пожертвований якобы для решения проблем с жильем и материальным положением малообеспеченных семей, а также оказания помощи семьям шехидов и ветеранам.

Шукюров также подозревается в вымогательстве 100 тысяч манатов у одного из потерпевших. Последний обратился к мошеннику с просьбой помочь в получении соответствующих разрешений от госорганов на строительство третьего этажа на двухэтажном объекте в Баку. Шукюров пообещал, что решит данный вопрос в положительном ключе, заверив своего клиента, что у него якобы есть необходимые обширные связи в госорганах. Данную аферу Шукюров провернул со своим знакомым Эльчином Асланлы.

Кроме того, договорившись со своим заместителем по работе с ветеранами Кероглу Ибрагимовым, Шукюров пообещал другому обратившемуся к нему гражданину помочь с назначением на должность директора музыкальной школы села Хындырыстан Агдамского района. За это он потребовал от обратившегося 17 тысяч манатов, которые поделил с Ибрагимовым и потратил на личные нужды.

Также есть обоснованные подозрения в том, что обвиняемый присвоил 12 тысяч манатов жителя Гаджигабульского района, пообещав ему задействовать все свои связи для освобождения сына, приговоренного к лишению свободы.

Кроме того, Шукюров вместе с Эльчином Асланлы взял у одного из граждан 22 тысячи манатов, пообещав отдать эти деньги должностным лицам соответствующих госорганов в качестве взятки за оформление на имя данного гражданина земельного участка на территории Товузского района.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение по статье 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.