Согласно сообщению издания, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва сделали совместное заявление, в котором призвали ЕС установить "визовые меры", которые приведут к "значительному сокращению потока российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону".

"До момента, пока подобные меры не будут установлены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне, чтобы устранить непосредственные угрозы общественной безопасности, связанные с возросшим притоком российских граждан через наши границы", - цитируют заявление корреспонденты FT.

Во вторник и среду министры иностранных дел ЕС проводят саммит в Праге, на котором в числе прочего обсуждается введение ограничений на выдачу виз гражданам России. К такому запрету призывают некоторые страны Восточной Европы и Украина. Однако западноевропейские государства, в том числе Франция и Германия, пока не считают введение таких мер целесообразным.

Как пишет FT, после начала российского вторжения в Украину границы пяти стран, подписавших заявление, пересекли около 700 тыс. граждан России. Большинство этих людей, по данным издания, туристы, которые направлялись в Западную Европу. "Мы считаем, что это может представлять серьезную угрозу общественной безопасности", - сказано в заявлении. При этом пять государств подчеркивают, что при введении визовых ограничений будут делать "исключения для диссидентов и в других случаях гуманитарного характера".