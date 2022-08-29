Коллаборанты не пропускают миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ стоит в очереди на контрольно-пропускном пункте на подконтрольной украинским властям территории, сообщил коллаборант и так называемый «глава временной администрации» Запорожской области Евгений Балицкий.

Чтобы попасть на занятую российскими войсками часть Запорожской области, эксперты МАГАТЭ должны стоять в общей очереди, потому что оккупационные власти решили не делать им спецпропуска, сказал Владимир Рогов, занимающий в назначенной Кремлем администрации позицию члена главного совета.

«Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную часть Запорожской области (так российские военные называют захваченную ими украинскую территорию). Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут. А могли бы безопасно, быстро и без препон добраться из России», - написал он.