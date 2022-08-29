В связи с возвращением города Лачин, а также сел Забух и Сус под контроль Азербайджана на эти территории были привлечены соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям для своевременного предотвращения провокаций, в том числе пожаров, которые могли быть совершены во время ухода армян из данных населенных пунктов.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, армяне и на этот раз сожгли дома и леса перед тем, как покинуть территории.

Так, в городе Лачин и его окрестностях зафиксировано 6 пожаров, совершенных армянами. Благодаря вмешательству пожарных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС пожары удалось потушить в короткие сроки и не допустить их распространения.