Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:34

Читая сводки с Украины, я не могу отделаться от впечатления дежа вю. Все больше это похоже на события 70-летней давности боев советской власти с украинской «партизанкой», движением Украинской повстанческой армии, идеологи которой поставили перед своими бойцами задачу бескомпромиссной борьбы с «советской оккупацией». В населенном пункте Михайловка Запорожской области найден повешенным назначенный российскими властями начальник полиции Андрей Рыжков. За несколько дней до этого был взорван и скончался в госпитале назначенный главой администрации Михайловки Иван Сушко.

В Железном порту (Херсонская область) застрелен экс-депутат Верховной рады Украины Ковалев, который перешел на сторону российских военных. В Херсонской области подорвали автомобиль «начальника» местной дежурной части ГИБДД. В автомобиле находился сам полицейский, а также его жена и 7-летняя дочь. В результате взрыва машина получила различные повреждения, но никто из пассажиров не пострадал. И это далеко не полный перечень тех представителей оккупационных властей, кто стал целями украинского партизанского движения на оккупированных территориях. Российские «гауляйтеры» и «полицаи», из тех, кто посообразительнее, уловили тенденцию и поспешили сбежать. Так, назначенный Россией в захваченной Запорожской области «главой военно-гражданской администрации» Евгений Балицкий убежал в Крым «по семейным» обстоятельствам. И уже оттуда будет «руководить».

А херсонский гауляйтер Стремоусов записал видеообращение к жителям Украины, в котором заявил, что Херсон навсегда останется российским. Правда, при этом сам он находился в Воронеже. А само видео записано из гостиницы Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38. На территории Украины традиции подпольной деятельности и вооруженного сопротивления существовали всегда. Послевоенная украинская «партизанка», по свидетельству генерала КГБ Санникова, обошлась в следующие цифры: «Вплоть до середины 50-х годов в боях против вооруженного подполья погибло более 25 тысяч военнослужащих и сотрудников госбезопасности. За этот же период оуновцы потеряли более 60 тысяч убитыми. Это, не считая захваченных раненых, которые госпитализировались, лечились и после осуждения направлялись в лагеря или освобождались в зависимости от степени своей вины. В отдаленные районы Севера, в Казахстан, были выселены многие тысячи семей так называемых бандпособников. Шла самая настоящая гражданская война, которая стоит всегда больших жертв с обеих сторон. Бои не прекращались до 1950 года, а отдельные вооруженные столкновения продолжались еще несколько лет». Причем в эту статистику не включены погибшие советские активисты, а также репрессированные за поддержку ОУН местные жители, высланные в Сибирь. Но и без этого вполне очевиден накал той войны, которая по урокам 70-летней давности сейчас разворачивается в Украине.

А российские чиновники и большезвездные генералы делают вид, что ничего не происходит. Виктор Золотов продолжает врать Владимиру Путину о «поддержке местного населения», хотя уже месяц как украинское подполье на оккупированных территориях ведет успешную охоту на патрули российской армии и представителей командного состава в захваченных украинских городах. Сергей Кириенко, глава администрации российского президента, обещает, что на референдуме о вхождении в состав России в ДНР-ЛНР будет получено 91-92 процента голосов «за», а в Запорожье и Херсонской области, откуда гауляйтеры уже сбежали, 75-77%. Главы Крыма, Курска, Белгорода и Воронежа докладывают Путину, что у них все прекрасно, а что до взрывов, так это то ли закурили не там, то ли самоподрыв в результате «эффекта линзы». То есть украинские диверсионно-разведывательные группы и местное подполье здесь ни при чем.