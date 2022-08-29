Лавров: Иран и Россия будут противостоять Западу

Россия и Иран будут вместе создавать механизмы, которые позволят противостоять Западу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, пишут российские СМИ.

"Наши западные коллеги в стремлении установить свое полное доминирование в мире целенаправленно, последовательно разрушают всю структуру международных отношений, но на этом фоне мы концентрируемся вместе с нашими друзьями, включая, конечно же, Исламскую Республику Иран, на создании надежных, конструктивных механизмов, которые позволят независимо от какого-либо диктата развивать взаимовыгодное сотрудничество", - заявил российский министр.

Сергей Лавров добавил, что он и его иранский коллега обсудят все области экономических, гуманитарных, культурных связей между Тегераном и Москвой, а также обговорят те задачи в сфере внешней политики, которые поставили лидеры двух стран.