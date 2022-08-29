В захваченном Россией Бердянске подорвали штаб коллаборантов

В захваченном российской армией городе Бердянск (на юге Запорожской области Украины) прогремел взрыв возле штаба коллаборантской организации «Мы вместе с Россией», сообщают украинские СМИ.

«Возле штаба коллаборантской организации «Мы вместе с Россией», активно участвующей в подготовке к псевдореферендуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В результате взрыва поврежден фасад здания, выбиты окна. Был ли кто-то во время взрыва в здании, неизвестно.