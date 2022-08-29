Глава оборонпрома Турции: Никакие эмбарго нас не остановят

«Санкции и эмбарго не остановят развитие оборонного комплекса Турции. Те, кто полагал, что давление замедлит наши шаги, глубоко ошибался». Об этом заявил глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Anadolu.

По его словам, рестрикции в отношении оборонного комплекса вызывают у Турции лишь улыбку. «Рестрикции лишь усиливают нашу решимость», - подчеркнул он.

Демир напомнил, что основы оборонного комплекса Турции были заложены в 70-е годы прошлого столетия, когда против Анкары впервые были введены санкции. «Все эти попытки давления говорят нам о том, что Турция обязана стать максимально самодостаточной», - сказал он.