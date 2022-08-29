Закир Гасанов и Хулуси Акар встретились в Стамбуле
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретились в замке Календер в Стамбуле, передает пресс-служба оборонного ведомства Турции.
Также министр Акар в ходе приема встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсином Эртугрулоглу, замминистра обороны Казахстана Султаном Кямаледдиновым, замминистра обороны Кыргызстана Акылбеком Ибраевым и заместителем министра обороны Узбекистана Хамданом Каршиевым.