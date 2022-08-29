Финны обнаружили радиацию вблизи границы с Россией

На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили небольшое количество радиоактивных изотопов. Пробы взяли в Котке, которую разделяет от Ленинградской области Финский залив, сообщает Reuters со ссылкой на Управление по радиационной и ядерной безопасности страны (STUK).

Специалисты отметили, что радиоактивные изотопы пришли с востока и юго-востока, что косвенно говорит о том, что выброс мог произойти на территории России.

В управлении заверили, что опасности для человека нет. «Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», - заявили в STUK.

Управление не планирует проводить дальнейшее расследование, поскольку такие открытия «вполне нормальны».

Там также подчеркнули, что у Финляндии, Швеции и России в целом есть ряд ядерных энергетических реакторов. Небольшие количества циркония и ниобия могут попасть в воздух, например, во время технического обслуживания станции атомной электростанции, отметили в STUK.