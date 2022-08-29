В Баку 19-летний парень убил знакомого
31 августа около 4 часов утра в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Джейхуна Садьярова (1989 г.р.) на улице Карабах Наримановского района.
Как сообщили в Наримановской районной прокуратуре, проведенным расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что Омар Джафарли (2003 г.р.) во время ссоры нанес своему знакомому Джейхуну Садьярову множественные ножевые ранения.
В Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).
Омар Джафарли задержан, расследование продолжается.