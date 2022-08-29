Украинцы уничтожают базы россиян
Украинские военные ударили по нескольким точкам россиян на юге Украины. Об этом сообщило оперативное командование «Юг».
«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии», - говорится в сообщении.
По данным оперативного командования, ВС Украины удалось закрепить огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильными мостами.