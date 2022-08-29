Отдел информации 15:44

Россия в очередной раз выступила против посредничества Евросоюза в достижении окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. В преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала миротворческие усилия Брюсселя «псевдоинициативой». Напомним, что очередные переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе проходят после второго заседания правительственных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, состоявшегося накануне в Москве.

Сообщается, что на заседании пограничных комиссий во главе с вице-премьерами двух стран Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым были обсуждены «организационные и технические вопросы». Армянские СМИ добавляют, что третье заседание комиссий состоится в Брюсселе в течение следующего месяца. Однако Москва недвусмысленно дала понять, что она против посредничества Брюсселя как в достижении окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, так и в пограничных вопросах. «Активность ЕС на Южном Кавказе определяется его геополитическими амбициями», - заявила на еженедельном брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва вместе с Ереваном и Баку сконцентрированы на реализации всех положений трехсторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Захарова подчеркнула, что работа в рамках согласованных трехсторонних форматов носит предметный характер. И привела в пример работу трехсторонней рабочей группы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.