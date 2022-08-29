Москва вновь против посредничества Шарля Мишеля горячая тема
Россия в очередной раз выступила против посредничества Евросоюза в достижении окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. В преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала миротворческие усилия Брюсселя «псевдоинициативой».
Напомним, что очередные переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе проходят после второго заседания правительственных комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, состоявшегося накануне в Москве.
Сообщается, что на заседании пограничных комиссий во главе с вице-премьерами двух стран Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым были обсуждены «организационные и технические вопросы». Армянские СМИ добавляют, что третье заседание комиссий состоится в Брюсселе в течение следующего месяца.
Однако Москва недвусмысленно дала понять, что она против посредничества Брюсселя как в достижении окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, так и в пограничных вопросах.
«Активность ЕС на Южном Кавказе определяется его геополитическими амбициями», - заявила на еженедельном брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва вместе с Ереваном и Баку сконцентрированы на реализации всех положений трехсторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Захарова подчеркнула, что работа в рамках согласованных трехсторонних форматов носит предметный характер. И привела в пример работу трехсторонней рабочей группы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.
«В целом мы видим, что активность ЕС на Южном Кавказе определяется его геополитическими амбициями, а не реальным желанием содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений, - подчеркнула представитель МИД РФ. - Псевдоинициативы европейцев больше похожи на попытку беспардонно присвоить себе лавры посредничества».
По словам Захаровой, Россия действует как посредник, и эта работа приносит конкретные результаты, которые ценят и в Баку, и в Ереване.
В этой связи уместно напомнить, что в апреле нынешнего года, после того как Ильхам Алиев и Никол Пашинян достигли в ходе очередной встречи в Брюсселе договоренности о создании комиссий по пограничным вопросам, МИД России отреагировал не прямым заявлением, а «ответом на вопросы СМИ», обвинив Евросоюз «в наглых попытках присвоить себе трехсторонние договоренности, достигнутые на высоком уровне Россией, Азербайджаном и Арменией».
В том же комментарии для прессы отмечалось, что Азербайджан и Армению объединяют «исторические узы дружбы, союза и партнерства» с Россией, которая, в свою очередь, «полна решимости» поддержать подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном.
Но на этот раз, как мы видим, МИД России выступает уже с прямым заявлением о своем несогласии с посредничеством Брюсселя.
При этом Мария Захарова попыталась доказать, что переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией никогда не выходил из-под контроля Москвы, заявив, в частности, что Россия продолжает «объективную работу» с Баку и Ереваном с целью «восстановления транспортных связей на Южном Кавказе».
Представитель МИД РФ отметила также, что эта работа предполагает пакетное решение по конкретным направлениям.
«Решения должны основываться на принципах суверенитета и уважения Армении и Азербайджана, а потому работать на безопасность и экономическое благополучие региона», - подчеркнула Захарова.
Важно отметить, что официальный Баку рассчитывает, что Армения примет, наконец, решение о формировании рабочей группы для мирных переговоров и в ходе третьего этапа диалога в Брюсселе начнет работу над мирным соглашением между двумя странами.
Как заявил президент Ильхам Алиев, рабочая группа со стороны Азербайджана уже сформирована.