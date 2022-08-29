Путин не забывает Кочаряна

И в этом году второй президент Армении Роберт Кочарян получил поздравительную телеграмму от президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю своего дня рождения. Как сообщают «Новости Армения», об этом заявил координатор офиса экс-президента Армении Баграт Микоян.

На вопрос, где и как проведет Кочарян свой день рождения, Микоян ответил: «Президент в Армении и как всегда проведет этот день в кругу своей семьи».