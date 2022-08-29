ЕС: россиянам будут выдавать визы, но на новых условиях

Министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Визы по-прежнему будут выдаваться, однако страны отменят соглашение с Россией об их упрощенной выдаче. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет Reuters.

По его словам, европейские министры не смогли договориться о полном запрете на выдачу виз гражданам России, так как многие выступили против. Вместо этого главы европейских МИД договорились отменить действие соглашения 2007 года об облегчении визового режима с Россией.

Это значит, что россияне смогут получать «шенген», однако им потребуется больше документов для заявки, срок обработки виз будет увеличен, а визовый взнос будет повышен с €35 до €80. Это решение стало компромиссным для европейских государств.