За что арестовали в Ханкенди и почему отпустили армянского генерала? по горячим следам
Срок задержания бывшего командующего армией карабахских сепаратистов Микаэла Арзуманяна истек, и по решению суда он был освобожден. Об этом сообщил адвокат Арзуманяна Ерем Саркисян.
Адвокат сообщил, что Арзуманян не признает предъявленное ему обвинение.
Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян был арестован по пути из Ханкенди в Армению. Занимавший во время 44-дневной войны пост «министра обороны генерал Арзуманян был арестован за «халатность, нерешительность и отсутствие профессионализма в ходе боев за Шушу, приведших к потере города и многочисленным человеческим жертвам».
Любопытно, что Арзуманян получил свою «должность» всего за 12 дней до окончания войны после того, как его предшественник генерал Джалал Арутюнян был «выведен из строя» в результате атаки азербайджанского беспилотника.
Арзуманян, родившийся в 1973 году в Ханкенди, участвовал во время Первой Карабахской войны в оккупации Физули, Агдере и Кельбаджара в качестве заместителя командира роты. После прекращения огня до 1999 года служил командиром отдельного разведывательного батальона.
В том же году, завершив учебу в Ереванском государственном университете, Арзуманян был назначен командиром полка и одновременно зачислен стажером в российскую Военную академию имени Фрунзе, в которой в годы оккупации территорий Азербайджана обучалось большинство офицеров так называемой «Армии обороны Арцаха».
После окончания академии Арзуманян получил звание генерала и был назначен на пост командира дивизии оккупационных войск, дислоцированной в Кельбаджаре. Позже он стал заместителем командира корпуса, а в 2019 году был назначен «заместителем министра обороны». Но уже через год, в июне 2021-го, Арзуманян подал в отставку по собственному желанию.
Когда Джалал Арутюнян выбыл из строя, режим Ханкенди выдвинул кандидатуру Арзуманяна, охарактеризовав его как «храброго полководца, наводящего страх на врага».
И вот теперь, судя по обвинениям, выдвинутым Следственным комитетом Армении, выясняется, что Самвел Арзуманян – это «трусливый, корыстный и непрофессиональный командир».
Как следует из обвинительного заключения, ставшего основанием для ареста «заместителя министра обороны Арцаха», генерал Арзуманян, являющийся выпускником самой авторитетной российской военной академии, не сумел отразить атаку спецназа азербайджанского подразделения «Яшма», принимал в ходе боя крайне противоречивые, сумбурные решения и в результате позволил противнику войти в Шушу и выбить оттуда армянские части.
«С 30 октября по 9 ноября 2020 года при организации обороны города Шуша и прилегающих к нему районов, - говорится в материалах Следственного комитета Армении, - генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян проявлял халатное отношение к своим служебным обязанностям путем их неисполнения и ненадлежащего исполнения, что повлекло за собой по неосторожности тяжкие последствия: в результате вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город Шуша и его окрестности, а наши подразделения понесли потери в виде большого числа погибших и раненых».
Параллельно Следственный комитет уточняет, что Микаэл Арзуманян, неся личную ответственность за боеготовность подчиненных ему войск, а также за успешное выполнение задач, поставленных перед ним, в ходе организации обороны Шуши и прилегающих районов «не обеспечил в установленные сроки эффективного использования боевых возможностей войск и успешного выполнения поставленных задач, не контролировал выполнение поставленных задач, не оказывал необходимой помощи, не проявлял твердости и решительности в выполнении принятых решений, не реагировал оперативно и гибко на изменения создавшейся обстановки, а также не обеспечил стабильность, непрерывность и оперативность применения войск, оставшихся без полноценного командования».
Судя по заявлению Следственного комитета Армении, а также по тому, как разворачиваются события на украинском фронте, похоже, что на наших глазах развеивается миф не только о высококачественном российском оружии, но и о профессиональном уровне подготовки высших командиров в российской Академии Генштаба.