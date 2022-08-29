Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:17

Срок задержания бывшего командующего армией карабахских сепаратистов Микаэла Арзуманяна истек, и по решению суда он был освобожден. Об этом сообщил адвокат Арзуманяна Ерем Саркисян. Адвокат сообщил, что Арзуманян не признает предъявленное ему обвинение. Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян был арестован по пути из Ханкенди в Армению. Занимавший во время 44-дневной войны пост «министра обороны генерал Арзуманян был арестован за «халатность, нерешительность и отсутствие профессионализма в ходе боев за Шушу, приведших к потере города и многочисленным человеческим жертвам».

Любопытно, что Арзуманян получил свою «должность» всего за 12 дней до окончания войны после того, как его предшественник генерал Джалал Арутюнян был «выведен из строя» в результате атаки азербайджанского беспилотника. Арзуманян, родившийся в 1973 году в Ханкенди, участвовал во время Первой Карабахской войны в оккупации Физули, Агдере и Кельбаджара в качестве заместителя командира роты. После прекращения огня до 1999 года служил командиром отдельного разведывательного батальона. В том же году, завершив учебу в Ереванском государственном университете, Арзуманян был назначен командиром полка и одновременно зачислен стажером в российскую Военную академию имени Фрунзе, в которой в годы оккупации территорий Азербайджана обучалось большинство офицеров так называемой «Армии обороны Арцаха». После окончания академии Арзуманян получил звание генерала и был назначен на пост командира дивизии оккупационных войск, дислоцированной в Кельбаджаре. Позже он стал заместителем командира корпуса, а в 2019 году был назначен «заместителем министра обороны». Но уже через год, в июне 2021-го, Арзуманян подал в отставку по собственному желанию. Когда Джалал Арутюнян выбыл из строя, режим Ханкенди выдвинул кандидатуру Арзуманяна, охарактеризовав его как «храброго полководца, наводящего страх на врага». И вот теперь, судя по обвинениям, выдвинутым Следственным комитетом Армении, выясняется, что Самвел Арзуманян – это «трусливый, корыстный и непрофессиональный командир».