Иран передал Лаврову послание из Европы

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрагиму Раиси. «Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», - уточнил глава иранского МИД по итогам переговоров с российским коллегой, передают российские СМИ.

Абдоллахиан также подчеркнул, что Тегеран готов содействовать урегулированию ситуации вокруг Запорожской АЭС.